180 млн выделили на благоустройство 18 дворов и 4 общественные территорий в Ижевске в 2021 году

На данный момент уже нашлись подрядчики для проведения работ во дворах и на трех общественных пространствах Фото: Диля Ахмадишина

В 2021 году Ижевску из федерального бюджета выделили 180,8 миллионов рублей на благоустройство 18 дворов и 4 общественные территорий, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже сформирован список тех мест, на которые будут потрачены эти деньги. 4 общественных пространства выбрали сами жители с помощью голосования, ими стали: эспланада Центральной площади, на участке от улицы К. Маркса до улицы Красная, сквер «Заречный» на ул. Телегина, сквер «Школьный», расположенный между школой № 31 и детской школой искусств № 9. А еще начнут благоустраивать территорию около Дворца детского (юношеского) творчества. Напомним, сейчас там предлагают разместить парк военной техники.

На данный момент уже нашлись подрядчики для проведения работ во дворах и на трех общественных пространствах. Благоустройство планируют начать в конце апреля, а завершить работы - в сентябре. Для развития сквера «Школьный» подрядчика будут искать в мае - проведут торги.

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