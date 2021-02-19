В праздники транспорт будет работать по расписанию выходных дней Фото: Амир Закиров

Изменится расписание трамваев и троллейбусов с 20 по 23 февраля в Ижевске. Это связано с предстоящими праздничными днями. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Так, 20 февраля, в связи с предпраздничным укороченным рабочим днём, трамваи 4, 8, 11, которые обычно работают только в часы пик, выйдут на маршрут в первой половине дня согласно расписанию. А закончат движение, раньше чем обычно, около шести часов вечера.

Остальные трамваи и троллейбусы будут работать как обычно.

21 февраля все трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию субботнего дня, а 22 и 23 февраля - по расписанию воскресенья.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Новые правила благоустройства приняли в гордуме Ижевска

Четверо человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки в Ижевске