Новые правила благоустройства приняли в гордуме Ижевска

18 февраля на очередной сессии городской думы Ижевска были приняты поправки в правила благоустройства Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

18 февраля на очередной сессии городской думы Ижевска были приняты поправки в правила благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Важной поправкой стал запрет на выгул домашних животных на детских и спортивных площадка, во дворах домов и на муниципальных территориях. Кроме того, при выгуле животных их владельцы обязаны обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности своих питомцев.

Так, в новой редакции будет регламентирован порядок размещения ларьков на территории города. Их нельзя будет ставить на газонах, детских и спортивных площадках, а еще на расстоянии менее 5 метров от окон зданий и менее 20 метров от окон жилых домов. Кроме того, нужно будет согласовывать установку таких объектов в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций. Внешний вид торговых точек должен соответствовать архитектурному, историческому и эстетическому облику города.

Кстати, согласно внесенным поправкам, теперь застройщики обязаны восстанавливать нарушенное благоустройство прилегающей территории строительной площадки.

Напомним, публичные слушания с участием жителей города по новым правилам благоустройства проходили еще 9 февраля. Тогда горожане могли высказать свои замечания. Все они, по словам мэра города Олега Бекмеметьева, были занесены в протокол.

В 2021 году из федеральных средств Ижевску выделили 180 млн на благоустройство 18 дворов и 4 общественные территорий.

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