Цифровизация сферы здравоохранения Удмуртии достигла 65% и продолжит увеличиваться в 2021 году

Сейчас для увеличения этого показателя закупают новую компьютерную технику Фото: pixabay.com

В 2021 году автоматизируют 3 232 мест медицинских работников Удмуртии. До конца декабря в республике должны запустить новую медицинскую информационную систему. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки, - говорит Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям.

Так, на данный момент по итогам цифровизации сферы здравоохранения Удмуртия находится в «желтой» зоне с уровнем цифровизации более 65%. Сейчас для увеличения этого показателя закупают новую компьютерную технику и подключают к интернету районные ФАПы.

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