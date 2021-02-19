Подросток из Ижевска предстанет перед судом за хранение наркотиков

Обвиняемый купил наркотические средства в интернете Фото: СУ СК по Удмуртии

17-летний житель Ижевска обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд. За данное преступление грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следователи установили, что 12 ноября 2020 года обвиняемый купил наркотические средства в интернете. Затем он забрал его из тайника в Ленинском районе Ижевска. Он спрятал запрещенное вещество в перчатку и положил в карман куртки. В этот момент его остановили сотрудники правоохранительных органов, досмотрели и обнаружили наркотики.

Далее были назначены и проведены судебно-медицинская экспертиза, психолого-психологическая экспертиза, наркологическая экспертиза и химическая экспертиза. Кроме того, допросили свидетелей.

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