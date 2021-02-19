Карта распространения коронавируса на 19 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 19 февраля 2021 года
Фото: Амир Закиров
За сутки в Удмуртии коронавирусом заболело 94 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.
93 жителя республики смогли победить болезнь. А мужчина 79 лет, к сожалению, скончался в минувшие сутки.
За все время пандемии провели уже 861 541 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 902 теста.
Статистика по районам:
Ижевск - 13 245
Воткинск - 1 208
Глазов - 1 349
Можга - 1 155
Сарапул - 999
Завьяловский район - 1 598
Алнашский район - 586
Балезинский район - 428
Вавожский район - 258
Воткинский район - 315
Глазовский район - 223
Граховский район - 180
Дебесский район - 224
Игринский район - 539
Камбарский район - 218
Каракулинский район - 205
Кезский район - 278
Кизнерский район - 308
Киясовский район - 193
Красногорский район - 297
Малопургинский район - 408
Можгинский район - 278
Сарапульский район - 299
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 697
Шарканский район - 413
Юкаменский район - 229
Якшур-Бодьинский район - 387
Ярский район - 224
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