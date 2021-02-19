Карта распространения коронавируса на 19 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 19 февраля 2021 года Фото: Амир Закиров

За сутки в Удмуртии коронавирусом заболело 94 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

93 жителя республики смогли победить болезнь. А мужчина 79 лет, к сожалению, скончался в минувшие сутки.

За все время пандемии провели уже 861 541 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 902 теста.

Статистика по районам:

Ижевск - 13 245

Воткинск - 1 208

Глазов - 1 349

Можга - 1 155

Сарапул - 999

Завьяловский район - 1 598

Алнашский район - 586

Балезинский район - 428

Вавожский район - 258

Воткинский район - 315

Глазовский район - 223

Граховский район - 180

Дебесский район - 224

Игринский район - 539

Камбарский район - 218

Каракулинский район - 205

Кезский район - 278

Кизнерский район - 308

Киясовский район - 193

Красногорский район - 297

Малопургинский район - 408

Можгинский район - 278

Сарапульский район - 299

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 697

Шарканский район - 413

Юкаменский район - 229

Якшур-Бодьинский район - 387

Ярский район - 224

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