Ижевчане пожаловались на порыв в Ленинском районе Фото: Руслан Хамидуллин

Вчера, 18 февраля, в МУП «Ижводоканал» поступило сообщение о порыве водопровода по адресу ул. Сталеваров, 31.

- О порыве сообщили в 19:30. На место выехала бригада, аварию уже локализовали. Сегодня, 19 февраля, работы должны закончить, - рассказали «Комсомолке» в «Ижводоканале».

Образовавшейся наледью на ул. Тувинской займется подрядчик.

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