Пожилой водитель «ВАЗ-21074» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске

Обстоятельства произошедшего выясняются Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне днем, 18 февраля 64-летний водитель ВАЗ-21074 сбил 77-летнюю женщину на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Там также был установлен светофор.

В результате удара пенсионерка получила травмы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки в Ижевске

Погибший и трое пострадавших: в Удмуртии столкнулись две легковушки

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.