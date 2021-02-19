Пожилой водитель «ВАЗ-21074» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске

Обстоятельства произошедшего выясняются
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне днем, 18 февраля 64-летний водитель ВАЗ-21074 сбил 77-летнюю женщину на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Там также был установлен светофор.
В результате удара пенсионерка получила травмы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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