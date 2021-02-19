Пожар на производственном здании в центре Ижевска тушили 37 человек

К счастью, обошлось без жертв Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня утром, 19 февраля, ижевчане заметили сразу несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи, которые проезжали по набережной пруда.

Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщили что пожар произошел в помещении производственного здания на улице Дерябина одного из предприятий города.

На место выехали 13 единиц техники и 37 пожарных. Они обнаружили что огонь перекинулся в кабельные тоннели, также было сильное задымление.

- Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу вызова № 1-БИС. На момент прибытия происходило горение электрооборудования в помещении щита управления, - сообщил в ведомстве.

Пожар тушили полтора часа.

К счастью, обошлось без жертв.

Сообщается, что угрозы для жителей нет. На данный момент выясняются причины возгорания.

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