Пожар на производственном здании в центре Ижевска тушили 37 человек

К счастью, обошлось без жертв
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Сегодня утром, 19 февраля, ижевчане заметили сразу несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи, которые проезжали по набережной пруда.
Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщили что пожар произошел в помещении производственного здания на улице Дерябина одного из предприятий города.
На место выехали 13 единиц техники и 37 пожарных. Они обнаружили что огонь перекинулся в кабельные тоннели, также было сильное задымление.
- Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу вызова № 1-БИС. На момент прибытия происходило горение электрооборудования в помещении щита управления, - сообщил в ведомстве.
Пожар тушили полтора часа.
К счастью, обошлось без жертв.
Сообщается, что угрозы для жителей нет. На данный момент выясняются причины возгорания.
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