Есть вопрос: почему исчез грипп из Удмуртии?

В Удмуртии за 2020 год удалось привить против гриппа 55% жителей Фото: Амир Закиров

За текущий эпидсезон в Удмуртии не было зафиксировано ни одного случая гриппа, об этом в феврале сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Некоторые ижевчане смело предположили, что из-за пандемии коронавируса про грипп просто забыли и в больницах перестали его диагностировать, однако это не так: тестирование проводилось даже интенсивнее, чем в прошлые эпидсезоны. По состоянию на 16 февраля в республике был исследован 1901 мазок от больных ОРВИ – грипп не подтвердился ни у одного из пациентов. А год назад за аналогичный период (данные на 11 февраля 2020 г) мазки взяли у 1177 больных респираторными инфекциями – из этого числа подтвердились 23 случая гриппа «В» и 102 случая гриппа «А». На 11 февраля 2019 г. исследовали 1100 проб и в 79 случаях подтвердился грипп «А». В 2018 году к 13 февраля были обследованы 1402 человека, и у 28 пациентов обнаружились вирусы гриппа разных штаммов.

В зависимости от складывающихся условий, заболеваемость гриппом в разные годы всегда варьировала, но так или иначе сезонный подъем всегда присутствовал, что же случилось на этот раз?

Надо сказать, грипп исчез не только в Удмуртии, но и в других регионах. Одной из основных причин врачи называют масштабную прививочную кампанию. Так, 15 января Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила на Гайдаровском форуме о том, что грипп не зафиксирован ни в одном регионе благодаря вакцинации 60% населения, об этом пишет ТАСС.

В Удмуртии за 2020 год удалось привить против гриппа 55% жителей, это действительно больше, чем в прошлые годы, например, в 2019 году только в планах было привить 46,2% населения.

Тем не менее ряд экспертов считает, что отсутствие эпидемии гриппа стало не столько следствием активной вакцинопрофилактики, сколько косвенным результатом пандемии коронавируса. Все дело в повышенных противоэпидемических мерах, которые одинаково действуют на распространение большинства респираторных инфекций.

- Сейчас усилия врачей, в основном направлены на выявление новой коронавирусной инфекции, и большая часть пациентов с признаками ОРВИ изолируются на ранних этапах, - объясняет, кандидат медицинских наук, врач клинический фармаколог Андрей Кондрахин. - Эпидемиологической настороженность чрезвычайно повысилась. Результатом стало максимальное разобщение людей в пространстве, разделение их на здоровых и больных. В таких условиях эпидемия гриппа просто не могла сформироваться, так как для передачи вируса нужен минимальный контакт.

По мнению эксперта, при ослаблении ковидных ограничений грипп вполне может вернуться весной, а при подходящих погодных условиях - даже летом. Но насколько серьезной может быть эта вспышка заболеваемости, предугадать сложно. В любом случае, врачи призывают людей соблюдать меры гигиены и вести здоровый образ жизни – это помогает защищаться от всех инфекций.

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