Инспектор ФСИН отпускал знакомого арестанта из-под домашнего ареста на прогулки в Удмуртии

Его дело рассматривал Завьяловский районный суд
Фото: Диля Ахмадишина
Бывший начальник районной уголовно-исполнительной инспекции получил год условно за злоупотребление должностными полномочиями. Он подружился с одним из арестантов, который находился под домашним арестов и отпускал его на прогулки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Следствие установило, что осужденный сотрудник ФСИН в апреле и июне 2020 года вносил в электронную систему мониторинга подконтрольных лиц изменения, которые разрешали арестанту покидать свой дом в любое время.
Его дело рассматривал Завьяловский районный суд, который в итоге назначил ему наказание. При вынесении приговора учитывалась явка с повинной осужденного и тот факт, что у него был малолетний ребенок.
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