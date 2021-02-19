Инспектор ФСИН отпускал знакомого арестанта из-под домашнего ареста на прогулки в Удмуртии

Его дело рассматривал Завьяловский районный суд Фото: Диля Ахмадишина

Бывший начальник районной уголовно-исполнительной инспекции получил год условно за злоупотребление должностными полномочиями. Он подружился с одним из арестантов, который находился под домашним арестов и отпускал его на прогулки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что осужденный сотрудник ФСИН в апреле и июне 2020 года вносил в электронную систему мониторинга подконтрольных лиц изменения, которые разрешали арестанту покидать свой дом в любое время.

Его дело рассматривал Завьяловский районный суд, который в итоге назначил ему наказание. При вынесении приговора учитывалась явка с повинной осужденного и тот факт, что у него был малолетний ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на производственном здании в центре Ижевска тушили 37 человек

Пожилой водитель «ВАЗ-21074» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске