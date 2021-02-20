20 февраля в Ижевске сохранится морозная погода

В Ижевске морозно фото: Иван Алексеев

Доброе утро, Ижевск! На календаре суббота - конец длинной рабочей недели. Морозы все еще не желают отступать из нашего региона. Подробнее о прогнозе на субботу расскажет «Комсомолка».

По данным Яндекс.Погода 20 февраля ожидается морозная погода. В утренние часы температура воздуха составит -23...24 °С. В дневные часы столбик термометра поднимется до отметки -16...-17°С. Ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Сила ветра 2-3 метра в секунду. К ночи вновь похолодает до -24°С.

Пусть этот день будет добрым!

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