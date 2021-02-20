Условный срок дали ижевчанину, угрожавшему взорвать жилой дом

Мужчина, угрожавший взорвать дом, признан виновным фото: архив "Комсомольской правды"

В Ижевске вынесен приговор мужчине, который угрожал взорвать жилой дом. Ранее он состоял на учете в психиатрической лечебнице. О подробностях происшествия нам рассказал следователь Следственного отдела по Устиновскому району города Ижевска Артем Холмогоров.

ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКА МИЛИЦИЯ ПОДНИМАЛАСЬ ПО ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

В июле 2020 года в дежурную часть ижевского микрорайона Старки поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что собирается взорвать дом.

Как рассказывает следователь, когда на место приехала милиция и экстренные службы - газовая, скорая помощь, мчс - из дома сильно пахло газом. К тому времени злоумышленник уже успел включить все конфорки на газовой плите. Всех жильцов дома пришлось в срочном порядке эвакуировать. Открывать дверь милиции мужчина отказался.

- Квартира находилась на втором этаже и нам пришлось подниматься к нему по пожарной лестнице. Одного из сотрудников злоумышленник попытался столкнуть, но он удержался, вошел в квартиру и задержал хозяина, - рассказывает Артем Холмогоров.

Когда мужчину доставили в дежурную часть выяснилось, что он пьян. Задержанный объяснил, что взорвать дом он хотел из-за того, что у него умерла жена и он находится в депрессии. Как выяснилось, его супруга умерла несколько лет назад из-за злоупотребления алкоголем.

По словам соседей, мужчина долгое время доставлял неприятности всему дому - выпивал, громко слушал музыку, приводил в дом компании. Кроме того, он состоял на учете в психиатрической больнице.

ОСУЖДЕН УСЛОВНО

Злоумышленник обвинялся в двух преступлениях — ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По обеим статьям он был признан виновным.

Мужчину приговорили к условному сроку, принудительному лечению и штрафу в 250 тысяч рублей.

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В этом году Следственный комитет России празднует 10 лет. В честь юбилея, а также в накануне 23 февраля и 8 марта, “Комсомольская правда” поздравляет следователей с праздником и рассказывает об их работе.

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