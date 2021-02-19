Раскрыта личность мужчины в казачьей форме, спровоцировавшего массовое ДТП в Ижевске

17 февраля жителям города стало известно о ДТП на улице Удмуртской в Ижевске с участием пяти автомобилей. Тогда сотрудники ГИБДД задержали мужчину в казачьей форме и опубликовали видео с его показаниями.

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что мужчина не является членом Ижевского городского казачьего общества или других казачьих обществ, входящих в Верхнекамский отдельный казачий округ. Об этом сообщила пресс-служба казачьей общины столицы Удмуртии.

- Он является родителем подростка, посещавшего занятия одной из казачьих кадетских групп, действующих на территории Удмуртии, - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина посещал мероприятия, организованные казачьим обществом и поддерживал его идеи.

- Он и еще несколько членов этой инициативной группы летом прошлого года пошили себе казачью форму, основываясь на собственном представлении о том, какой она должна быть, и носили эту форму с неустановленными целями без каких-либо документов, подтверждающих их принадлежность к тем или иным казачьим структурам, - также уточнятся в сообщении казачьей общины Ижевска.

Сейчас атаман Верхнекамского отдельного окружного казачьего общества поручил разобраться в ситуации. Также отмечается, что казачье общество не поддерживает деятельности подобных неформальных объединений жителей Удмуртии

Напомним, 17 февраля 50-летний мужчина без прав находился за рулем автомобиля «Датсун» и спровоцировал столкновение с четырьмя машинами: «БМВ Х1», «ВИС-2347», «Рено-Логан» и «Мерседес», и скрылся. В аварии пострадала водитель автомобиля «Мерседес» - 37-летняя женщина.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Инспектор ФСИН отпускал знакомого арестанта из-под домашнего ареста на прогулки в Удмуртии

Пожар на производственном здании в центре Ижевска тушили 37 человек