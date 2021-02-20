Новость о трактористе, похищавшем снег, оказалась фейком

Новость о задержанном трактористе опровергли фото: архив "Комсомольской правды"

Информация о задержании в Ижевске тракториста, подозреваемого в хищении муниципального снега, которую накануне распространяли в социальных сетях, была опровергнута пресс-службой МВД УР 19 февраля.

18 февраля на сайте ИА “Панорама” появилась информация об аресте 54-летнего тракториста, убиравшего занесённую снегом улицу. По сообщению средства массовой информации, причиной задержания стало воровство муниципальной собственности.

Пресс-служба МВД УР выступила с опровержением данной информации.

- Информация, содержащаяся в сообщении, не соответствует действительности. Описанное событие не подтверждается. Более того, официальных представителей МВД по Удмуртской Республике и УМВД России по г. Ижевску с указанными данными «майор Иван Захаревич» не существует в действительности, - говорится в сообщенииОтметим, что издание ИА «Панорама» является сатирическим и специализируется на написании шуточных новостей серьезным языком.

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