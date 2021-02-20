Мошенникам не удалось обмануть двух пенсионерок из Ижевска

На данный момент по обоим фактам проводятся доследственные проверки Фото: Амир Закиров

Мошенникам, которые представлялись лжесотрудниками банка, не удалось обмануть 66-летнюю воспитателя школы-интерната и 68-летнюю пенсионерку. Женщины заподозрили неладное еще до перевода своих денег мошенникам и обратились в полицию.

Так, 66-летней жительнице Индустриального района позвонили мошенники и сообщили о том, что якобы зафиксировали подозрительную активность по ее карте. Они убеждали женщину, что ей необходимо пойти в банк, снять все свои средства и перевести их на «безопасный» счет. Тогда ижевчанка действительно обналичила 600 000 рублей, но вовремя поняла, что общается с мошенниками и сообщила в полицию. Также она рассказала об этом и человеку, который звонил ей якобы из банка, в этот момент звонки прекратились.

Второй аналогичный случай произошел с 68-летней пенсионеркой из Ленинского района. Ей позвонили и сказали, что на ее имя пытаются оформить кредит и чтобы предотвратить эту попытку, ей самой необходимо взять кредит на 300 тысяч, а деньги перевести на «безопасный» счет. Женщина также сначала поверила злоумышленникам и отправилась в банк, однако уже там заподозрила неладное и сообщила о случившемся в полицию.

На данный момент по обоим фактам проводятся доследственные проверки правоохранительными органами Ижевска.

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