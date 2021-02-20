В УФСИН опровергли информацию о смерти экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Стало известно, что его увезли в кардиологию Фото: Амир Закиров

Сегодня, 20 февраля, в телеграм-каналах Удмуртии появилась информация о том, что экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, который находится в реанимации, скончался. Пресс-служба УФСИН по республике опровергла эту информацию. В сообщении сказано, что он действительно проходит лечение в ведущем ЛПУ регионального минздрава, однако его состояние на данный момент - стабильное.

Напомним, ранее комментарий о слухах, связанных со смертью 70-летнего политика, дала его дочь - Евгения Сирик.

- Мы сами ничего не знаем. Одни источники говорят, что умер ночью, другие говорят, что жив. Нам ничего не говорят. Моя сестра все время проводит в больнице, ее не пускают и ничего не говорят. Нам так и не дали допуск к нему, не пустили. Возможно мы вообще последними узнаем о его смерти, - говорит она.

Информация об ухудшении здоровья осужденного Александра Соловьева появилась 16 февраля. Стало известно, что его увезли в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников.

Напомним, 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии. Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Заявление на обжалование приговора суда осужденный подал 28 октября 2020 года, оно в итоге не было удовлетворено.

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