Карта распространения коронавируса на 20 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В числе заболевших 9 детей и 20 пенсионеров Фото: Амир Закиров

В Удмуртии коронавирусом заразились 93 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

В числе заболевших 9 детей и 20 пенсионеров. 95 пациентов вылечились и были выписаны.

За все время пандемии в лабораториях региона уже проведено 864 448 исследований на коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки сделали 2 907 тестов.

Статистика по районам:

Ижевск - 13 278

Воткинск - 1 212

Глазов - 1 372

Можга - 1 155

Сарапул - 1000

Завьяловский район - 1 602

Алнашский район - 586

Балезинский район - 429

Вавожский район - 258

Воткинский район - 315

Глазовский район - 224

Граховский район - 180

Дебесский район - 224

Игринский район - 542

Камбарский район - 218

Каракулинский район - 206

Кезский район - 281

Кизнерский район - 308

Киясовский район - 193

Красногорский район - 298

Малопургинский район - 412

Можгинский район - 278

Сарапульский район - 300

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 702

Шарканский район - 417

Юкаменский район - 230

Якшур-Бодьинский район - 387

Ярский район - 227

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