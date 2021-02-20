Карта распространения коронавируса на 20 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В числе заболевших 9 детей и 20 пенсионеров
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии коронавирусом заразились 93 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.
В числе заболевших 9 детей и 20 пенсионеров. 95 пациентов вылечились и были выписаны.
За все время пандемии в лабораториях региона уже проведено 864 448 исследований на коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки сделали 2 907 тестов.
Статистика по районам:
Ижевск - 13 278
Воткинск - 1 212
Глазов - 1 372
Можга - 1 155
Сарапул - 1000
Завьяловский район - 1 602
Алнашский район - 586
Балезинский район - 429
Вавожский район - 258
Воткинский район - 315
Глазовский район - 224
Граховский район - 180
Дебесский район - 224
Игринский район - 542
Камбарский район - 218
Каракулинский район - 206
Кезский район - 281
Кизнерский район - 308
Киясовский район - 193
Красногорский район - 298
Малопургинский район - 412
Можгинский район - 278
Сарапульский район - 300
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 702
Шарканский район - 417
Юкаменский район - 230
Якшур-Бодьинский район - 387
Ярский район - 227
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