Горячее питание в 4 детских садах Ижевска перевели на аутсорсинг

Контроль качества питания будет осуществляться педагогическим и родительским сообществами Фото: pixabay.com

В Ижевске начался эксперимент по передаче горячего питания в детских садах на аутсорсинг. Сейчас в пробном формате эта программа введена в четырех дошкольных учреждения города. Контракт заключили с предприятием города, которое выиграло тендер. Об этом сообщает председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова на своей странице в социальных сетях.

Этот вопрос они обсудили на встрече с начальником Управления образования города Ижевск Натальей Геннадьевной Гвоздковой.

- Контракт прописан очень детально и включает в себя условия по обязательному трудоустройству поваров, осуществления процесса приготовления пищи непосредственно в пищеблоке детского сада, на стоимость родительской платы предоставляемые услуги никак не повлияют, ремонт пищеблоков и замена оборудования осуществляется организацией, оказывающей услуги питания, - пишет Татьяна Ишматова.

Контроль качества питания будет осуществляться педагогическим и родительским сообществами.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос отказа от ночных стороже в школах. Однако он так и не был решен окончательно. Также подняли проблему объединение детских садов и сокращения штата управленческого персонала.

Напомним, пилотную программу по передаче услуг осуществления горячего питания для детских садов на аутсорсинг в Ижевске запустили 1 февраля. Тогда власти рассказали о преимуществах такого решения.

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