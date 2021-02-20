В Ижевске изменится процедура записи в первые классы

Территориальная привязка домов к той или иной школе будет доступна уже с 15 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

В процедуры записи детей в 1 классы в Ижевске внесли нововведения. Теперь для родителей предлагают четыре способа по устройству детей в школу: через электронный портал, по электронной почте выбранной школы, по почте заказным письмом и живая запись непосредственно в школе по предложенному графику. Об этом сообщает председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, стало известно, что территориальная привязка домов к той или иной школе будет доступна уже с 15 марта 2021 года.

Этот вопрос обсуждался на встрече с начальником Управления образования города Ижевск Натальей Геннадьевной Гвоздковой.

Кроме того на встрече обсуждался вопрос отказа от ночных стороже в школах. Однако он так и не был решен окончательно. Также подняли проблему объединение детских садов и сокращения штата управленческого персонала.

Напомним, ранее Татьяна Ишматова сообщила, что горячее питание в 4 детских садах Ижевска перевели на аутсорсинг.

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