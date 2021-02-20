Жителя Удмуртии посадили на 15 лет за убийство пенсионерки и изнасилование ребенка

Фото: СУ СК по Удмуртии

26-летний молодой человек осужден за убийство, разбой и изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Он получил 15 лет 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

В ходе следствия было установлено, что 5 мая 2020 года осужденный пришел к малознакомой пенсионерке и потребовал у нее денег. Женщина отказалась. Тогда молодой человек сначала связал ее, а затем задушил. После этого он забрал 1 400 рублей, которые смог найти в квартире и банковскую карту пострадавшей. Там у женщины хранилось 26,42 рублей. После этого он скрылся.

В ходе следствия, кроме того, удалось установить факт причастности осужденного к изнасилованию потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Так, в один из дней апреля 2020 года он познакомился с ребенком и совершил изнасилование.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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