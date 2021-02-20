Младшая дочь экс-главы Удмуртии Юлия Соловьева про отца: «Состояние его ухудшилось, нижняя часть парализована»

Родственники Александра Соловьева сообщали, что им не дают посещать осужденного Фото: Сергей Грачёв

20 февраля в телеграм-каналах появилась информация о смерти осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Ее уже опровергли в пресс-службе УФСИН. Теперь комментарий дала младшая дочь политика Юлия Соловьева. Она сообщила, что была в больнице и ей дали посмотреть на отца, чтобы убедится, что он жив. Юлия рассказала, что состояние бывшего руководителя региона ухудшилось.

- Состояние его ухудшилось, нижняя часть парализована, разговаривает, но очень тяжело, - говорит она.

Ранее в пресс-службе УФСИН состояние здоровья экс-главы назвали стабильным.

Старшая дочь Александра Соловьева Евгения Сирик также рассказала, что у экс-главы республики сломан позвоночник в поясничном и грудном отделах.

- Метастазы в грудной клетке. Нижняя часть парализована. С пятницы он не ходит, но сотрудники ФСИН только в понедельник повезли его на обследование. От болевого шока при транспортировке у него произошел инфаркт. При обследовании в кардиологии выяснилось, что отказала единственная почка. Требуются операции на сердце, гемодиализ, операции на позвоночник. Врачи не могут приступить к операциям из-за почки,— говорит она.

По ее словам, в ночь с 20 на 21 февраля у экс-главы республики случился криз.

- Он при смерти. Сестра прорвалась к нему в палату, на пороге ее остановили. Практически силой вывели. Его охраняет пять человек. Никого не пускают. Он начал заговариваться, еще пока узнает,— добавила старшая дочь.

Напомним, родственники Александра Соловьева сообщали, что им не дают посещать осужденного и не сообщают никаких данных о состоянии его здоровья. Об этом рассказала его старшая дочь Евгения Сирик, когда давала комментарий касательно слухов о смерти отца.

Информация об ухудшении здоровья осужденного Александра Соловьева появилась 16 февраля. Стало известно, что его увезли в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мошенникам не удалось обмануть двух пенсионерок из Ижевска

Условный срок дали ижевчанину, угрожавшему взорвать жилой дом