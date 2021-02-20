Такая погода связана с ультраполярным вторжением арктического воздуха в регион Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра предупреждает жителей республики об аномальных холодах. Такая погода связана с ультраполярным вторжением арктического воздуха в регион.

Так, 23 февраля местами по Удмуртии температура воздуха опустится до -39°С. Это будет самый холодный день предстоящей недели и всей зимы.

А в ближайшую ночь, с 20 на 21 февраля, ожидаются морозы до -35°С. В Ижевске столбик термометра опустится до -27..-32°С. При этом дневная температура будет составлять -14..-19°С.

Также не ожидается осадков. Но синоптики предупреждают о гололедице.

В связи с аномальными морозами, которые придут в Удмуртию пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии опубликовала памятку для жителей. Населению рекомендуют следить за новостями и подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи).

Кроме того жителей просят отказаться от дальних поездок и прогулок. Если же вы решите отправиться куда-то на своем транспорте, берите с собой трос для буксировки и лопату.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Горячее питание в 4 детских садах Ижевска перевели на аутсорсинг

В Ижевске изменится процедура записи в первые классы