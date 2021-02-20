Школе юных летчиков в Ижевске присвоят имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова

Этот факт станет еще одним средством для воспитания в курсантах патриотизма Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Педагоги и родители учеников школы юных летчиков в Ижевске обратились к комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов администрации столицы Удмуртии с просьбой увековечить имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова, который родился и жил в нашем городе. И 19 февраля было принято решение присвоить учебному заведению имя летчика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Учителя и родители считают, что этот факт станет еще одним средством для воспитания в курсантах патриотизма и чувства гордости за своих известных земляков.

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Александр Александрович Девятьяров (1907 – 1985) – участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан, летчик, совершивший 91 боевой вылет. 10 мая 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Мужество и героизм нашего земляка отмечены двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского и Красной Звезды, медалями. После демобилизации вернулся в Ижевск, много лет возглавлял Республиканский комитет ДОСААФ, был одним из инициаторов открытия в Ижевске школы юных летчиков.

Кроме того, комиссией было принято решение поддержать инициативу школы № 72 и установить на фасаде здания мемориальную доску в память о участнике Великой Отечественной войны И.А. Флейшнере, который жил и учился в Ижевске.

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Исаак Абрамович Флейшер (1921 - 2016) – участник Сталинградской битвы, прошел всю войну, День Победы встретил в освобожденной Праге. В 1976 году поступил военруком в школу № 72 города Ижевска, где вел огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке юношей к службе в армии. За боевую доблесть и добросовестный мирный труд награжден многими орденами и медалями.

А еще одну мемориальную доску разместят на фасаде дома по адресу ул. Союзная, 5а. Там жил ветеран, участник Великой Отечественной войны Алексей Михайлович Рылов. Он ушел из жизни в 2021 году.

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Дважды раненый фронтовик Алексей Михайлович Рылов после войны посвятил себя медицине, окончив фельдшерскую школу и Ижевский мединститут. Он трудился терапевтом в МСЧ-7, был активистом медслужбы гражданской обороны, даже выйдя на заслуженный отдых, вел масштабную патриотическую работу с молодежью. Его боевые заслуги и трудовой путь отмечены многими наградами.

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