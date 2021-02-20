Сбитая машиной 8-летняя девочка попала в больницу в Удмуртии

У «Lada Granta» с одной стороны оторвался номерной знак и видно несколько трещин на переднем бампере Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне днем, 19 февраля, в поселке Кизнер 29-летний водитель автомобиля «Lada Granta» сбил 8-летнюю девочку. Ребенок пострадал и его увезли в больницу. Об этом сообщает 1 отдел УГБИДД по Удмуртии.

Девочка неожиданно выбежала на дорогу из-за припаркованных на обочине машин. При этом водитель не успел среагировать на появление ребенка на проезжей части.

Отмечается, что пешеходный переход в этой зоне был, он находился в 70 метрах от места аварии.

Судить о силе удара можно по повреждениям на автомобиле. Так, у «Lada Granta» с одной стороны оторвался номерной знак и видно несколько трещин на переднем бампере.

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