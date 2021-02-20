Более 140 несанкционированных свалок ликвидировали в Удмуртии за два года

Ликвидировали 145 несанкционированных свалок Фото: pixabay.com

За два минувших года в Удмуртии ликвидировали 145 несанкционированных свалок. В 2021 году в регионе сотрудники министерства природы республики продолжат заниматься расчисткой таких участков. Кроме того сейчас ведутся работы по очищению русла реки Ува от отходов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков.

- Мы продолжим реализацию национального проекта «Экология» на территории Удмуртии. Кроме этого, будет уделено особое внимание развитию лесопромышленного комплекса, в том числе созданию северного лесного кластера. Одним из видов переработки древесины может стать деревянное домостроение, которое способно развиться на всей территории Удмуртии, - говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

Напомним, в 2020 году в Удмуртии восстановлено 8,5 тысяч га леса. Кроме этого, поступило 25 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и 8 единиц оборудования. А в 2021 году хотят провести лесовосстановительные работы на 9 тысячах га.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Словом и делом»: ижевчане создали YouTube канал, где помогают нуждающимся

Школе юных летчиков в Ижевске присвоят имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова