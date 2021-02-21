Юлия Железняк покинула свою должность в Удмуртии

Ее место займет Роман Никитин Фото: Амир Закиров

Юлия Железняк ушла с должности начальника управления по туризму минэкономики Удмуртии. Об этом она сообщила на своей личной странице в социальной сети Facebook.

– Два года на государственной службе научили меня многому и, самое ценное, - принимать решения и нести за них ответственность. <...> Я приняла решение завершить службу в должности начальника Управления по развитию туризма и туристской деятельности Министерства экономики Удмуртской Республики, – написала Юлия Железняк.

Также она поблагодарила Александра Бречалова за доверие и личный пример лидера, отметила команду туризма региона и вспомнила первый и последний день своей работы на службе. В заключении Железняк привела краткие итоги своей работы в презентации из 10 слайдов.

Напомним, что эту должность возглавит предприниматель Роман Никитин.

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