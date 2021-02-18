«Летом из-за вони невозможно зайти в подъезд»: ижевчанка держит в квартире 50 кошек

На анонимном видео видно, как кошки бросаются к корму, а вокруг - черепа. Фото: скриншот видео

Вот уже несколько лет жители дома на улице Воровского в Ижевске «воюют» с одной из соседок. В ее «однушке» живет порядка 50 кошек. С последствиями «домашнего зоопарка» сталкивается весь подъезд - запах мочи и кошачий ор стали делом почти привычным.

- Эльвира (имя изменено - прим. ред.) живет в доме около 20 лет, на четвертом этаже, - рассказывают соседи. - А животные в квартире появились года два назад. Мы часто видели по 7-8 кошек на подоконниках, но даже не догадывались, сколько их в самой квартире. А сейчас она еще и собаку завела!

Соседи залили дверь кошатницы монтажной пеной, чтобы отомстить и справиться с запахом Фото: Анастасия Захарова

Женщине примерно за 50, у нее шестеро детей, но с ними она не общается, говорят соседи. Да и во дворе ее встречают редко - выходит только за продуктами. А однажды жильцы видели, как Эльвира выносила и закапывала какой-то мешок. В остальное же время женщина не выходит из дома.

- Летом из-за вони невозможно зайти в подъезд, - жалуются жильцы. - Мы пытались поговорить с Эльвирой, но она никому не открывает двери - ни соседям, ни управляющей компании, ни участковому, ни зоозащитникам.теро детей, но с ними она не общается, говорят соседи. Да и во дворе ее встречают редко - выходит только за продуктами. А однажды жильцы видели, как Эльвира выносила и закапывала какой-то мешок. В остальное же время женщина не выходит из дома.

По словам соседей, из-за женщины трижды вызывали «коммунальщиков» - она засоряла канализацию Фото: Анастасия Захарова

По словам соседей, один из жителей не выдержал и залил ее дверь монтажной пеной.

- Эльвира ведет ночной жизни - ходит с палочкой, по ночам постоянно стук. Да еще и кошки орут - не помогают даже беруши. Я бы рада переехать, но кто купит квартиру с такими соседями? - поделилась одна из жительниц подъезда. По ее словам, кошатница дважды сидела за мошенничество.

ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ

Недавно об этой ситуации узнала общественность - в соцсетях появилось анонимное видео из квартиры. На нем видно, как обезумевшие от голода животные бросаются к корму. Среди мусора просматриваются черепа.

- Мы о проблемной квартире узнали еще в ноябре. Поначалу хозяйка кошек шла на контакт. Мы предлагали ей корм для животных, планировали постепенно решить проблему, расселить животных. Но когда мы приехали, она просто не открыла дверь. Попасть в квартиру не удалось, - рассказала Оксана Берестова, учредитель ижевского отделения «Альянса защиты животных». Она убеждена, что подобная ситуация - насилие над кошками. - Мы обратились в полицию. Если появится возможность, нужно попасть в квартиру и забрать животных. 50-60 кошек это много. Мы пока нашли место для 25. Их надо будет обследовать, стерилизовать. Это большая работа.

Зоозащитники обратились в полицию и главное управление ветеринарии. Сотрудники управления дважды выходили на точку, но им не открыли дверь. Участковый тоже не попал в дом.

Позже, по словам Оксаны Берестовой, им пришел отказ в возбуждении уголовного дела. К ситуации подключили прокуратуру. Ведомство отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.Сейчас, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по городу Ижевску, вновь проводится проверка.

Наш журналист попробовал поговорить с жительницей, однако дверь нам так и не открыли.

ЧТО ДЕЛАТЬ СОСЕДЯМ?

Как рассказал председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев, такие ситуации иногда встречаются. Чтоб решить проблему, необходимо с помощью «управляйки» зафиксировать все нарушения, а после - обратиться в суд. Такое решение проблемы может занять от двух месяцев до полугода. Подать иск может и один сосед, и целый коллектив.

- Бывали случаи, когда доступ в квартиру удалось получить в судебном порядке, - рассказывает он. - Судебные приставы нанимали подрядную организацию, чтобы убрать все нечистоты, а кошек - пристроить. Это помогало на какое-то время. Проблема в том, что человек может снова завести животных.

Признать соседку невменяемой принудительно практически невозможно: для этого нужно обращение родственников в медицинскую организацию.

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ ИЖЕВЧАН В ПИТОМЦАХ СОСЕДЕЙ?

Лай, вой и другие громкие звуки - 37%

Грязь во дворе - 20%

Их боюсь я/мои дети - 10%

Неприятный запах в подъезде - 9%

Грязь в подъезде - 2%

Все перечисленное - 22%

*опрос проводился 17 февраля в группе «Новости | Я люблю Ижевск». В опросе приняли участие 376 человек

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