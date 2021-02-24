Леса площадью 11 тысяч га восстановили в Удмуртии

Планировалось восстановить 8,5 га лесов Фото: Архив КП

В Удмуртии перевыполнили план по восстановлению лесов в 2020 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков на заседании коллегии Общественного совета Минприроды Удмуртии, сообщает пресс-служба министерства.

Всего в республике восстановили 11 га лесов. Планировалось восстановить 8,5 га. Анатолий Строков добавил, что в республику поступило 25 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и восемь единиц оборудования.

Также в республике продолжается расчистка русла реки Ува и ликвидация несанкционированных свалок. Напомним, 10 февраля начали понижать уровень воды в Ижевском пруду.

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