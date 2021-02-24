Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию

Прививку поставили уже более 20 тысяч человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию поступило 10 400 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Препарат будут использовать для «приоритетных» категорий — социальных работников, педагогов, врачей, правоохранителей и сотрудников предприятий жизнеобеспечения.

Всего в республику поступило уже 39 782 дозы вакцины.

По данным на 24 февраля, прививку поставили 24 348 человек. 4 900 человек получили второй компонент вакцины. 12 538 привитых — люди старше 60 лет. 1 825 людей старше 60 лет получили второй компонент.

Более 6 000 человек ожидают прививку. Мы рассказывали, как можно записаться на вакцинацию, а также отвечали на наивные вопросы по теме.

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