91 случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Число заболевших коронавирусом в Удмуртии ниже, чем число выздоровевших Фото: Амир Закиров

Ещё 91 случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за последние сутки. Число лабораторно подтвержденных случаев на 25 февраля составляет 28 038. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Выздоровевших вновь больше, чем заболевших — 96 человек выздоровели и их выписали. Однако среди людей с подтвержденным диагнозом пятеро детей до 14 лет, а также 27 человек — пожилые от 65 лет.

На сегодняшний день вакцину получили 24 348 жителей республики. Из них 4 900 привили вторым компонентом.

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