Ижевчанин похитил арендованный автомобиль и сдал его в авторазбор

Мужчина совершил преступление в период условного осуждения Фото: Архив КП

47-летнего жителя Ижевска осудили по статье за мошенничество в крупном размере. Мужчина похитил арендованный автомобиль и пытался сдать его в авторазбор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мошенник орудовал в составе группы и с поддельными документами. Под видом аренды авто, он похитил транспортное средство за 550 тыс. рублей. За передачу транспорта соучастнику он получил 5 тыс. рублей.

— Автомобиль был сдан в авторазбор, однако в связи с тем, что на автомобиле имелся маячок, потерпевший успел его вернуть. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное преступление носит характер тяжкого. Также говорится, что преступление было совершено в период условного осуждения по предыдущему приговору.

Суд назначил мошеннику 3 года и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 91 случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

- Учреждения культуры Ижевска получили более 10 миллионов рублей в 2020 году