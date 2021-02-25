7-летнюю девочку сбил водитель на пешеходном переходе в Удмуртии

7-летнюю девочку сбил водитель на пешеходном переходе Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

47-летний водитель сбил несовершеннолетнюю девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по региону.

Инцидент произошел 24 февраля, около 12:50 в Воткинске. Водитель автомобиля Ford сбил 7-летнюю девочку, когда та переходил дорогу по пешеходному переходу напротив дома №17 по ул. Мира.

Ребенок получила травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

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