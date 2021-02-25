Суд обязал жителей Удмуртии пройти туберкулезное обследование

Жители Удмуртии должны были в обязательном порядке пройти обследование Фото: Архив КП

Суд обязал жителей Сарапульского района пройти медицинское обследование на выявление туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Согласно федеральному закону России «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», освобожденные из мест лишения свободы в обязательном порядке должны пройти медицинскую экспертизу на наличие или отсутствие туберкулеза. Прокуратура установила, что за год 14 жителей района этого не сделали.

Данное заболевание опасно не только для самого больного, но также и для окружающих, так как передается в том числе и воздушно-капельным путем.

Теперь за выполнением обязательств будет следить районная прокуратура — суд удовлетворил требования о понуждении граждан.

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