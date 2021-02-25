Тело убитого мужчины нашли в одном из домов Ижевска

Жителя Ижевска убили в своем же подъезде, Фото: freepik.com

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из жилых домов Ижевска. Мужчина был убит в своем же подъезде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии.

По данным следствия, убийство произошло в ночь с 19 на 20 февраля в подъезде одного из жилых домов по ул. Орджоникидзе в Ижевске. Там обнаружили тело 40-летнего мужчины.

Как сообщается пресс-службой, пострадавший находился в подъезде и сделал замечание незнакомому мужчине. В ходе ссоры, незнакомец ударил жителя дома ножом, что и стало причиной смерти на месте.

В преступлении обвиняется 35-летний не работающий житель Ижевска, который ранее не раз привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

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