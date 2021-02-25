Центр Ижевска подтопило из-за порыва

Из-за порыва в центре Ижевска встали четыре трамвайных маршрута, Фото: Анастасия Захарова

Утром 25 февраля жители Ижевска начали жаловаться на порыв воды в центре города. Участок на ул. Кирова подтопило из-за поврежденной колонки.

- Порыв воды, идет пар, трамваи встали, залило трамвайные пути, - написали горожане.

Из-за этого в 8:00 приостановили движение четыре трамвайных маршрута в сторону городка Металлургов.

Аварию устранили, но о последствиях рассказала наш журналист с места случившегося: видны следы потопа, скользко, можно провалиться под начавший образовываться лед, течет небольшой ручей.

Как сообщили сотрудники «Ижводоканала», в районе перекрестка улиц Вадима Сивкова и Шумайлова вырвало подводку к водоразборной колонке. Потребители воды не пострадали, ведутся работы по ремонту колонки.

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