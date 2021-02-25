Не могли дозвониться несколько дней: пожилую женщину достали из ямы в Удмуртии

Пожилую женщину достали из подполья, Фото: instagram.com/pssudm
Женщину 1934 г.р. достали из подполья в собственном частном доме. Сын обратился в Поисково-спасательную службу региона, так как его мать не выходила на связь несколько дней.
Сын пострадавшей обратился с просьбой обеспечить доступ к дому. Прибывшие на место спасатели обнаружили пожилую женщину лежащей живой в подпольной яме.
Пострадавшую положили на носилки и достали из ямы. Её передали сыну и сотрудникам полиции. Также на место вызвали скорую помощь.
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