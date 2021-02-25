Бывшего сотрудника сотовой компании осудили в Удмуртии за продажу данных

Два месяца житель Удмуртии продавал данные абонентов сотовой связи Фото: Амир Закиров

Сотрудника сотовой компании осудили в Сарапуле. Мужчина продавал детализацию телефонных связей абонентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что мужчина распечатывал, фотографировал и отправлял через Интернет данные о соединениях абонентов сотовой сети на протяжение двух месяцев — с июня по август 2020 года.

Суд признал его виновным по трем статьям уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение порядка обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

Подсудимый получил два года лишения свободы условно. Также год ему запрещено работать в сфере обработки и защиты персональных данных третьих лиц.

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