Храм на ощупь: тактильный барельеф установят у церкви Удмуртии

Барельеф храма появится у церкви Удмуртии, Фото: vk.com/club158141792

Тактильный барельеф появится у Воскресенской церкви в Сарапуле. Об этом сообщается в социальных сетях храма.

Проект «Воскресенская церковь в городе на ощупь» победил в конкурсе Президентских грантов в этом году. Для обсуждения даты и места открытия тактильного барельефа 18 февраля встретились Преосвященный Антоний, епископ Сарапульский и Можгинский и глава Сарапула Виктор Шестаков.

Справка КП: храм был построен в 1817 году. Тогда же на месте было основано Воскресенское кладбище, которое служило горожанам до 1937 года. Здание признано объектом культурного наследия общероссийского значения.

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