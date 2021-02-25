За кражу 12 палок колбасы, торта и денег осудили жителя Удмуртии

Серийного похитителя продуктов осудили в Удмуртии Фото: Архив КП

Серийного похитителя продуктов осудили в селе Вавож. Летом прошлого года мужчина похитил 12 палок колбасы, торт и наличные денежные средства. Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона, спустя месяц он также украл продукты из киоска Ижевска.

В ночь с 11 на 12 июня 2020 года 29-летний мужчина выдавил стекло торгового киоска в Вавоже, проник в помещение и похитил продукты и деньги. В июле подобным способ осужденный похитил продукты из продуктового киоска в Ижевске.

— На момент совершения преступления обвиняемый имел 2 неснятых и непогашенных судимости и из мест лишения свободы освободился условно-досрочно лишь в марте 2020 года, — говорится в сообщении.

За преступления похититель пробудет в колонии строгого режима 1 год и 6 месяцев.

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