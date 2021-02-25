Жителей Удмуртии предупреждают о 30-градусных морозах в ночь на 26 февраля

Ночные морозы вновь ожидаются в Удмуртии
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Морозная погода ожидается в ночь на 26 февраля в Удмуртии. МЧС по региону предупреждает жителей о падении температуры до -30°..-32°С в районах республики.
Жителей просят быть аккуратнее при эксплуатации обогревателей и соблюдать противопожарные меры. Также подготовить набор вещей на случай отключения электроэнергии.
– Для решения вопросов, связанных с электроснабжением, плановых и аварийных отключениях, а также подачи заявки на проведение аварийно-ремонтных работ обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатному номеру телефона 8-800-22-00-220, 8(3412)78-30-31, – говорится в сообщении МЧС.
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