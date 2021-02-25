1000 новых книг и конференц-залы: вторая модельная библиотека появится в Ижевске

Вторая модельная библиотека появится в Ижевске, Фото: vk.com/olegbekmemetev

На базе библиотеки-филиала им. Н.К. Крупской появится вторая в городе модельная библиотека. На её создание из бюджета России, Удмуртии и города выделили 8.3 млн. рублей. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Модернизация учреждения началась ещё в 2019 году. Тогда была заменена кровля. В этом году здесь появятся конференц-зал, залы для мастер-классов, театральных и кукольных представлений, для тренингов. Также фонд библиотеки пополнится на 1000 новых книг и бесплатный доступ к электронной библиотеке Литрес.

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