Мошеннический квест: ижевчанин за семь дней обошел семь банков и отдал неизвестным 3,5 млн рублей

Ижевчанина обманули, сказав, что произошла утечка данных Фото: pixabay.com

Очередной жертвой мошенников стал 28-летний работник одного из ижевских заводов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску, злоумышленники в общей сложности выманили у мужчины 3,5 миллиона рублей.

Потерпевший рассказал в полиции, что неизвестная женщина позвонила ему с московского номера и представилась сотрудницей банка, сказав, что от имени мужчины оформлена онлайн заявка на получение кредита. Потерпевший сразу же заподозрил мошенническую схему, но его сбил с толку второй звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником полиции из Ижевска. Он сообщил, что произошла утечка клиентских данных.

Номер оказался стационарным, ижевским, более того, действительно принадлежал отделению полиции - потерпевший проверил его через одну из поисковых систем. Доверившись этим данным, мужчина выполнил указания лже-полицейского, а именно: семь дней подряд брал кредиты в разных банках и перечислял деньги в страховые ячейки, номера которых ему присылали в мессенджере. Местонахождение банкоматов, с помощью которых необходимо перечислять деньги, злоумышленники также указывали.

В общей сложности мужчина набрал кредитов на 3,5 млн рублей. Лишь через несколько дней он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сотрудники полиции предупреждают: в последнее время по всей России регистрируются дистанционные преступления, для совершения которых злоумышленники совершают подмену номеров телефонов полиции. Граждан просят проявлять бдительность.

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