Колбасу из мяса животных, зараженных африканской чумой свиней, уничтожили в Удмуртии

Возбудитель заболевания выявили лабораторные тесты Фото: pixabay.com

В полукопченой колбасе, которую привезли в Удмуртию из Липецкой области, обнаружили геном вируса африканской чумы свиней, об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

Проверить продукцию в лаборатории пришлось после того, как выяснилось, что на нее нет сопроводительных ветеринарных документов. Кроме того, ранее в аналогичной продукции вирус уже находили.

Опасения подтвердились, и предпринимателя, который привез колбасу, обязали уничтожить всю партию.

Кстати, в декабре 2020 года в семи районах Удмуртии ввели особый режим из-за близости к очагу африканской чумы свиней среди диких кабанов. Об этом писала министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова на своей странице «ВКонтакте».

Отметим, что по данным Роспотребнадзора болезнь не представляет опасности для людей. Однако среди свиного поголовья вирус распространяется очень быстро, и в случае его обнаружения в каком-либо хозяйстве единственной мерой является уничтожение всех животных.

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