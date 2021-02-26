Житель Удмуртии подозревается в поджоге офиса

На жителя Воткинска завели уголовное дело за умышленный поджог Фото: pixabay.com

В Удмуртии полиция задержала подозреваемого в поджоге офисного здания на улице Торфозаводской города Воткинска, об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как удалось установить, 45-летний мужчина был уволен из организации в результате конфликта с руководством. Решив отомстить, он в ночное время разбил окно и бросил в офис бутылку с зажигательной смесью. Разгорелся пожар, принесший ущерб на 2 млн рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело, если его вину докажут, он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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