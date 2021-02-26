На Центральной площади Ижевска началось украшение перголы

Светодиодную подсветку смонтируют, когда потеплеет Фото: Анастасия Захарова

На Центральной площади в Ижевске начались работы по украшению перголы: на конструкции появилась красная лента, которая является элементом декора.

Позже планируется смонтировать светодиодную подсветку. Скорее всего, это произойдет весной или летом - в холода такие работы проводить нельзя.

Как сообщила в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) Анна Сережникова, начальник информационно-аналитического управления администрации Ижевска, летом под перголой высадят многолетние цветы и установят качели.

Напомним, реконструкция первых двух очередей Центральной площади завершилась в 2019 году. Здесь появились смотровая площадка и первый в Ижевске сухой фонтан. Следующий этап реконструкции начался в 2020 году, он затронул пространство возле круглого фонтана. Именно здесь и у становили перголу - декоративный металлический навес, который обретет законченный вид только после потепления.

Четвертый этап проекта начался в феврале. Ремонт эспланады на участке от пешеходного моста через улицу Карла Маркса до улицы Красной уже идет полным ходом. Сейчас перекрыта правая сторона лестницы из-за демонтажа старой плитки. В скором времени этот участок тоже преобразится.

Отметим, что сам мост через улицу Карла Маркса пока благоустраивать не будут, так как это не часть площади, а объект улично-дорожной сети. Власти надеются отремонтировать его в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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