Количество пожаров увеличилось в Удмуртии по сравнению с прошлым годом

За два месяца 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 311 пожаров Фото: pixabay.com

За два месяца 2021 года в Удмуртии было зарегистрировано 311 пожаров. Как сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на руководителя ведомства Петра Фомина, эта цифра на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основном возгорания происходили в жилых домах. Причем из-за продолжительных морозов более чем в два раза увеличилось число пожаров, вызванных нарушениями правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Вероятно, одной из причин может быть слишком большое количество приборов, включенных в электросеть.

МЧС в очередной раз напоминает жителям: дома и квартиры рекомендуется оборудовать автономным дымовым пожарным извещателем. Он предупредит хозяев и позволит оперативно отреагировать на пожар.

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