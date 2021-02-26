20-летнюю ижевчанку обвиняют в убийстве сожителя

Обвиняемая находится под домашним арестом Фото: pixabay.com
Уголовное дело в отношении 20-летней девушки расследуется в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, ижевчанка обвиняется в убийстве.
По данным следствия, в ночь с 21 на 22 февраля между девушкой и ее 21-летним сожителем произошла роковая ссора. Они находилась у себя дома в квартире по улице Орджоникидзе. В результате конфликта обвиняемая схватила нож и ударила сожителя в шею. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, проведен осмотр квартиры и назначен комплекс необходимых экспертиз. Девушку поместили под домашний арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мошеннический квест: ижевчанин за семь дней обошел семь банков и отдал неизвестным 3,5 млн рублей
- Тело убитого мужчины нашли в одном из домов Ижевска
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.