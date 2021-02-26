Факт объявления закупки дорогой иномарки муниципальным учреждением в Удмуртии проверит прокуратура

Чиновникам предложили купить отечественное авто эконом-класса Фото: pixabay.com

Лот на приобретение автомобиля Toyota Camry (Тойота Камри) или его аналога не так давно появился на сайте государственных закупок. Начальная стоимость лота составляет 2,2 млн рублей, а заказчиком выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Малопургинский район».

Требования, прописанные в заявке, следующие: мощность двигателя не менее 180 лошадиных сил, не менее шести динамиков, тонированные стекла и кожаный салон.

Информацией уже заинтересовалась прокуратура, сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее заявку заметили представители Общероссийского народного фронта. В пресс-службе его регионального отделения сообщили, что в условиях непростой экономической обстановки эксперты находят такие траты неуместными. По их мнению, муниципальному учреждению, обслуживающему социальные объекты, подобные излишества ни к чему. В связи с этим общественники призвали чиновников отменить закупку или подать заявку на приобретение отечественного авто эконом-класса.

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