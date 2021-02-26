Двое неработающих ижевчан в течение месяца вымогали у мужчины 300 тыс. рублей

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Фото: pixabay.com

32-летнего неработающего, ранее судимого жителя мужчину и 29-летнюю неработающую женщину, проживающих в Ижевске, задержали по подозрению в вымогательстве. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, задержание проводили сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.

По версии следствия, подозреваемые впервые пришли в дом 52-летнего мужчины в середине января. Они потребовали у него 300 тыс. рублей, используя некий надуманный предлог. Мужчина отказался отдавать деньги, и сообщники его избили.

Затем злоумышленники в течение месяца приходили к потерпевшему и требовали отдать деньги и недвижимость, при этом они избивали мужчину металлическим ломом. Наконец подозреваемые смогли его заставить написать расписку о том, что он обязуется отдать им денежные средства.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Если их вина будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

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